Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом, высказался о возможном закрытии Турцией пролива Босфор для России.

Как сообщается, закрыть пролив Босфор, а также Дарданеллу, Турция может на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтрё 1936 года – в случае, если страна посчитает себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

В последнее время отношения между Турцией и Россией весьма обострились из-за военной ситуации в Сирии. Россия поддерживает Дамаск, в то время как Турция оказывает помощь боевикам. Отмечается, что между странам происходит негласная битва за Восток. Таким образом, проливы Босфор и Дарданеллы необходимы России, чтобы иметь маршрутное сообщение с Сирией. Если Турция их закроет, то сообщение России и Сирии может быть парализовано.