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Молодым танцовщицам из города Кингисепп, являющимся членами танцевального ансамбля «Ритмикс», удалось с успехом выступить на Всероссийском соревновании «Столица танца».

Юные дарования смогли занять лидирующие позиции во всех указанных номинациях. К примеру, в категории «Современный танец» они оказались лауреатами 1-й степени, а в номинации «Эстрадный танец» получили дипломы 2-й степени, причем сразу в 2-х возрастных группах. В СМИ отмечают, что сам конкурс продлился около двенадцати часов.

Организаторы мероприятия, закончившегося в Санкт-Петербурге 10 марта, отмечают, что кингисеппские танцовщицы обладают невероятно высоким уровнем подготовки и отличным артистизмом.

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