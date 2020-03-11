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В издании Sohu из КНР сообщили о том, что Соединенные Штаты украли российские технологии для сокращения расходов на исследования.

Согласно словам китайских экспертов, в прошлом году американцы представили концепт перспективного ударного вертолета-разведчика, позиционируемого ими как уникальное творение инженеров США. Однако недавно стало известно, что они позаимствовали работу одного из конструкторских бюро РФ. Речь идет о коаксиальной схеме, которая позволяет снизить вес воздушной техники и сократить расстояние между винтами. Она уже довольно давно применяется в российских вертолетах Ка-50 и Ка-52.

Аналитики из Китая добавляют, что вертолетостроение – это не единственная отрасль, в которой используются украденные российские технологии. К примеру, истребитель 5-го поколения F-35 базируется на решениях, ранее внедренных в советский палубный самолет Як-141.

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