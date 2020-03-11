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Как сообщает издание South China Morning Post, успех Китая в противодействии коронавирусу заключается в том, что правительство взяло на себя большую часть расходов, связанных с анализом и лечением пациентов.

Так, стоимость теста на коронавирус для пациента составляет 370 юаней, что равняется 53 долларам. На лечение пациентов правительство выделило 110,48 миллиардов юаней (более 15 миллиардов долларов), и, как отмечается, в эти расходы входит и дорогостоящее лечение, такое как экстракорпоральная мембранная оксигенация – искусственное насыщение крови пациента кислородом.

Также отмечается, что эпидемия в материковом Китае пошла на спад, и за прошедшие сутки было подтверждено только 24 новых случаев заболевания. Из уже заболевших выздоровело 1578 человек.

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