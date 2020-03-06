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Сирийские истребители МиГ-29СМ получили бортовые комплексы обороны “Талисман”, которая выпускается компанией “Оборонные инициативы” из Белоруссии.

Также подобное оборудование ставят на штурмовики Су-25, многоцелевые Су-30, учебно-боевые Як-130. За свои возможности его даже называют “электронным стелсом”.

Как сообщается, “Талисман” осуществляет эффективную защиту от ракет типа “воздух-воздух”, “земля-воздух”, которые запускают комплексы ПВО, в том числе типа FIM-92 Stinger и так далее. Кроме того, “Талисман” во время боевого задания способен защищать другие самолёты, не имеющие подобного комплекса.

Отмечается, что в настоящее время самолёты МиГ-29СМ является наиболее современными истребителями в ВВС Сирии. У них есть модернизированные прицельные комплексы, дающие возможность использовать разное вооружение, в том числе ракеты Р-77 с головками самонаведения.

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