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Сирийская арабская армия (САА) сумела восстановить на юге Идлиба контроль над потерянными позициями в районе горы Аз-Завия.

Так, известно, что САА вошла в деревни Хазарейн и Ад-Дара Аль-Кабира, освободив их после сражений с боевиками. Также были проведены успешные сражения в районе транспортной развязки М4-М5, и САА, как сообщают сирийские и ливанские источники, пошли в Серакиб, который был потерян на прошлой неделе.

Они заняли там один из кварталов и сумели отбросить террористов из нескольких других, расположенных на востоке. Всего, как сообщается, правительственные войска сумели ликвидировать более трёх десятков боевиков. Между тем, на западной стороне город остаётся под контролем джихадистов, которые готовят ответный удар. По некоторым данным, их могут поддержать турецкие военные.

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