В соцсети «Твиттере» появился фотоснимок, на котором демонстрируется подбитый правительственной армией Сирии БПЛА, ранее подписанный Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецким лидером.

На размещенных кадрах можно увидеть обломки беспилотника, принадлежавшего военно-воздушным силам Турции. На корпусе при этом хорошо видна личная подпись турецкого президента. К посту также прикреплен снимок, на котором демонстрируется, как Эрдоган подписывает этот дрон.

Ранее Турция впервые воспользовалась технологией под названием «рой дронов» в сирийской провинции Идлиб. Командование отмечает, что это оружие отлично показало себя в сражении с правительственными силами Сирии.