В России создана первая партия уникальных шлемов виртуальной реальности для имитации высадки десантников.

Как сообщается, такая новинка позволит военнослужащим осуществлять тренировку десанта, не рискуя, таким образом, собственными жизнями. В настоящее время выпущены 30 шлемов, получивших название Odin. Они созданы на российской платформе DEUS. Эта партия в настоящее время уже находится у заказчика и в течение двух недель будет передана военным.

Согласно имеющейся информации, VR-устройства могут следить за движением зрачков и повышать скорость смены изображений для отработки скорости реакции десантника. Участники имеют возможность отработать точность высадки, контроль парашютных стропов, а также они могут управлять положением тела во время полёта и куполом после его раскрытия.