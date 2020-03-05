В Федеральном агентстве новостей предупредили россиян о том, что в Турции растут русофобские настроения из-за поддержки Россией сирийского лидера Башара Асада.

Русофобию среди турков усиливают местные СМИ и эксперты. Недавно турецкий профессор Месута Хакки заявил о том, что Турция воевала с Россией ровно шестнадцать раз и Анкара вполне готова к очередному военному конфликту. Пока не ясно, является ли это официальной позицией турецких властей или только редким мнением одного специалиста.

Поэтому если раньше гражданам Российской Федерации не рекомендовали посещать турецкие курорты из-за риска терактов, то сейчас им не советуют ехать туда из-за возможных нападок со стороны местного населения.