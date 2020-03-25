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Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.

На новостном портале Avia.pro сообщают, что главная задача данных гаубиц будет заключаться в осуществлении военных операций, направленных на уничтожение всех боевиков на территории Алеппо и Идлиб. Боевые столкновения могут начаться уже на этой неделе.

Отмечается, что дальнобойность переброшенных гаубиц составляет около 30 километров. Поддержкой артиллеристов займутся истребители и бомбардировщики ВКС РФ. Неизвестно, сколько именно орудий было привезено в Сирию, однако некоторые предполагают, что не менее 20-30 единиц.

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