По данным портала “Авиа.про”, Россия применила в Сирии самолёт Ил-22ПП “Порубщик”.

Отличительной особенностью этого самолёта является его способность глушить даже космические аппараты, а не только беспилотные летательные аппараты и самолёты. Сообщает, что именно из-за “Порубщика” до назначенных целей не долетели большинство турецких дронов и ракет в Сирии.

Кроме того, благодаря этому самолёту сирийская авиация была предупреждена об атаке турецких истребителей. Также из-за “Порубщика” произошёл сбой в работе тактической сети Link 16, из-за чего Boeing 737 не способен в полной мере осуществлять мониторинг территории.

В итоге, благодаря “Порубщику”, Россия смогла избавиться от турецких ВВС в регионе, не вступая при это в открытую конфронтацию.

Отмечается, что США пообещали ядерный удар по России, если она применит данный самолёт против принадлежащих Америке космических аппаратов.