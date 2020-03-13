Прогноз на матч «Зенит» — «Урал»: «Зенит» победит, «Зенит» победит во втором тайме, «Урал» не забьет. У «Зенита» хорошая лавка запасных. Сейчас Дзюба и Азмун уже выздоровели, а это основные забивающие.

Я думаю, что на своем поле, при своем зрителе, да еще и после того, как неудачно сыграли в предыдущем матче, «Зенит» будет совершенно другой, и на своем поле победит. Прогноз на матч ЦСКА – «Уфа»: ЦСКА победит, ничья в первом тайме, тотал меньше 2.5, что и можно увидеть на главном матч центре.

«Уфа» удачно играет с ЦСКА, но дело в том, что все игры армейцев после возобновления чемпионата получились неудачными. Но то, что они даже вдевятером чуть не сравняли счет в матче с «Ростовом», это уже показывает характер команды. Учитывая то, что Гончаренко держит команду в железных руках, я уверен, что в этой игре ЦСКА победит.