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Прогноз на матч «Зенит» — «Урал»: «Зенит» победит, «Зенит» победит во втором тайме, «Урал» не забьет. У «Зенита» хорошая лавка запасных. Сейчас Дзюба и Азмун уже выздоровели, а это основные забивающие. 

Я думаю, что на своем поле, при своем зрителе, да еще и после того, как неудачно сыграли в предыдущем матче, «Зенит» будет совершенно другой, и на своем поле победит. Прогноз на матч ЦСКА – «Уфа»: ЦСКА победит, ничья в первом тайме, тотал меньше 2.5, что и можно увидеть на главном матч центре

«Уфа» удачно играет с ЦСКА, но дело в том, что все игры армейцев после возобновления чемпионата получились неудачными. Но то, что они даже вдевятером чуть не сравняли счет в матче с «Ростовом», это уже показывает характер команды. Учитывая то, что Гончаренко держит команду в железных руках, я уверен, что в этой игре ЦСКА победит.

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Футбол:
Аль-Хазм – Аль Файсали | Зенит (мол) – Урал (мол) | Лион тим (жен) – Вольфсбург тим (жен) | Россия (люб) – Франция (люб) | Витесс (люб) (жен) – Спарта (люб) (жен) | Фейеноорд (люб) (жен) – Зволле (люб) (жен) | ПСЖ тим – Тоттенхэм тим |
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