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В соцсети Twitter был размещен видеоролик, на котором демонстрируется, как российский вертолет Ми-28Н уничтожает танк боевиков в Сирии.

Отмечается, что данная запись была сделана около трех лет назад. На ней показана часть военной операции, проведенной в Пальмире. Воздушная техника подлетела к боевой машине террористов на расстояние в пять с половиной километров и пустила по нему ракету. Скорость вертолета при этом составляла около 200 км/ч.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что снаряд попал прямо в корму башни танка Т-55. Эта область считается наиболее уязвимой точкой бронетехники. Скорее всего, экипаж боевой машины террористов не выжил.

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