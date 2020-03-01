В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется массовая потасовка, произошедшая возле ночного заведения Barak O’Mama, расположенного в Воронеже.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что рядом с баром собралось множество молодых людей. Мужчины разговаривали друг с другом на повышенных тонах, а затем решили выяснить отношения между собой на кулаках. Один из участников конфликта залез на стоящий рядом автомобиль, чтобы добраться до соперника, однако поскользнулся и повредил стекло транспортного средства.

Видео опубликовал именно владелец транспорта, который надеется, что хулиган компенсирует ему средства за стекло. В ином случае ему придется обратиться в правоохранительные органы. Позднее в полиции сообщили, что получили заявление от автора ролика. Судя по всему, ему не удалось уладить конфликт с участником драки.