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На новостном портале Windows Latest заявили о том, что многие пользователи Windows 10 начали жаловаться на сбои, после того как установили недавнее обновление для ОС.

В СМИ напоминают, что специалисты Microsoft во вторник, 10 марта, выпустили новый патч для операционной системы. Однако после его загрузки у многих пользователей начались проблемы. Некоторые отмечают, что после перезапуска компьютера у них возникают «синие экраны смерти», а другие заявляют, что они не могут запустить ОС ни в обычном, ни в безопасном режиме.

На официальных форумах появляются сообщения о том, что ряд обновлений невозможно поставить, так как если процесс установки длится очень долго, то непременно возникают сбои. У некоторых иногда пропадают все иконки с рабочего стола. Представители корпорации пока никак не прокомментировали данные жалобы.

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