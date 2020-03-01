В управлении МВД по Приморскому краю сообщили о задержании мужчины, который подозревается в трансляции видео для взрослых на уличных экранах в ходе празднования Масленицы в Михайловском районе.

Власти района ранее отметили, что работники правоохранительных органов взялись за проведение проверки после демонстрации на экране здания администрации порноролика. В тот момент на площади находились десятки людей, решивших принять участие в народных гуляниях, устроенных в честь Масленицы.

Вскоре полицейские нашли и задержали подозреваемого, который обвиняется в незаконном обороте порнографии. Им оказался 19-летний житель Михайловки, ранее работавший светооператором в доме культуры. Он был уволен в конце прошлого года, так как недобросовестно выполнял свои обязанности.