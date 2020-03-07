Сегодня любой российский бизнес заинтересован в железнодорожных грузовых перевозках. Если мы говорим о крупногабаритном оборудовании, то в большинстве случаев выгодно доставить его можно исключительно вагонами.

Почему Ж/Д перевозка груза столь актуальна

Во-первых, в отдаленные, труднодоступные районы удается безопасно и оперативно доставить груз именно поездом.

Во-вторых, тяжеловесные, негабаритные грузы — то, с чем, как правило, автоперевозки не справляются. Поэтому у бизнеса особого выбора нет.

В-третьих, поезда — это идеально для больших партий грузов. Если огромные партии гонять автотранспортом, бизнес потратит огромную денежную сумму на транспортировку.

Какой груз чаще всего доставляется по рельсам

Очень часто вагоны нагружают именно сырьевым грузом. И этому есть простое логическое объяснение. Источники ресурсов и их потребители в большинстве случаев находятся крайне далеко друг от друга.

Часто по железной дороге транспортируют промышленное оборудование, материалы. К слову, сегодня огромной востребованностью пользуются перевозки в контейнерах.

В чем особенность контейнерных перевозок? Это надежно, экономически выгодно. Схема работает простая — и она особенно выгодна для получателя груза. Контейнер доставляется до станции назначения. После уже его можно будет доставить получателю на автомобиле, не столкнувшись с перегрузкой. Грубо говоря, работает схема «от двери до двери».

Ключевые преимущества Ж/Д грузоперевозок

В этом плане сложно вас удивить, поскольку преимущества очевидны. Доставляется груз закрытым подвижным составом. Поэтому получатель уверен в сохранности и безопасности груза. Бизнесу не приходится выкладывать огромные денежные суммы, когда нужно доставить тяжелый, негабаритный груз, преодолев тысячи километров.

О ключевом минусе таких перевозок также всем известно — это сроки. Однако, у далеко не каждого бизнеса сроки горят. Поэтому многие получатели груза этого минуса даже не ощущают. А если транспортная компания доставляет груз по расписанию, без задержек, то сроки доставки вас вряд ли будут смущать.

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