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Сотрудники Управления на транспорте по Северо-Западу сообщили о том, что в Ленинградской области 18-летний парень попал под поезд и лишился левой ноги.

Данное происшествие случилось вчера, 2 марта, в полпятого вечера по местному времени в окрестностях станции «Жихарево». Пострадавший переходил железнодорожные пути на красный цвет, слушая при этом музыку в наушниках и закрыв голову капюшоном, поэтому не заметил приближение состава.

Колеса поезда отрезали юноше стопу левой ноги. Он также получил серьезную черепно-мозговую травму. Потерпевшего доставили в местное медицинское учреждение в шоковом состоянии. В СМИ выяснили, что парень является студентом.

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