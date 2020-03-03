Сотрудники Управления на транспорте по Северо-Западу сообщили о том, что в Ленинградской области 18-летний парень попал под поезд и лишился левой ноги.

Данное происшествие случилось вчера, 2 марта, в полпятого вечера по местному времени в окрестностях станции «Жихарево». Пострадавший переходил железнодорожные пути на красный цвет, слушая при этом музыку в наушниках и закрыв голову капюшоном, поэтому не заметил приближение состава.

Колеса поезда отрезали юноше стопу левой ноги. Он также получил серьезную черепно-мозговую травму. Потерпевшего доставили в местное медицинское учреждение в шоковом состоянии. В СМИ выяснили, что парень является студентом.