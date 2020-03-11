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Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.

Как сообщалось ранее, Джиган попал в реабилитационный центр для наркозависимых – по неподтверждённым данным, он употребил запрещённые вещества и даже избил Оксану. Кроме того, некоторое время назад Джиган опубликовал видео, на котором он нецензурно выражался и требовал у своих детей пиво. 8 марта Самойлова сообщила, что “не хочет просыпаться в этот мир” и на несколько дней замолчала.

Однако в ночь на 11 марта Оксана опубликовала семейный снимок, представ в объятиях своих трёх дочерей, и с коляской с сыном рядом. В подписи она отметила, что хорошо, что у неё есть её дети.

В комментариях поклонники Самойловой начали выражать ей поддержку. Отметились даже её звёздные коллеги. Сам же Джиган некоторое время назад начал публично просить прощения у Оксаны.

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