В 2014 году власти Нидерландов разработали план по переброске тысячи голландских и тысячи австралийских военных на Донбасс, где произошло крушение Boeing-777 рейса MH17.

Об это сообщило издание Telegraaf. Согласно имеющейся информации, военные должны были взять под контроль место крушения для обеспечения возвращения останков погибших. Кроме того, они должны были защитить улики и обеспечить возможность исследования места инцидента для криминалистической экспертизы.

Этот план был тщательно разработан и планировалось, что операция будет осуществлена в согласии с властями Украины. В Нидерланды даже были возвращены военные, находившиеся в это время в отпуске или на учениях. Однако, в связи с тем, что ополченцы сами передали тела погибших, план так и не был реализован, а на место трагедии отправили только 40 невооруженных полицейских.