В аэропорту Шанхая китаянка намеренно начала кашлять на стюардессу из-за задержки рейса.

Как сообщается, инцидент произошёл 6 марта сразу по прилёту самолёта авиакомпании Thai Airways. Из-за проверки на коронавирус, рейс был задержан более чем на десять часов. Китаянка была весьма недовольна из-за столь длительной задержки, и в конце концов вышла из себя.

Женщина начала размахивать руками и намеренно кашлять. Происходящее было записано на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. На записи можно увидеть, как несколько членов экипажа удерживают буйную пассажирку и пытаются её успокоить. Отмечается, что после того, как ей удалось объяснить ситуацию, женщина угомонилась и согласилась дождаться прохождения осмотра и проверки.