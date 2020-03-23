Исследователи обнаружили в водах Мадагаскара и Занзибара два вида пилоносых акул, которые ранее были неизвестны науке.

Морских хищниц отнесли к роду плиотрем и назвали в честь племянницы и дочери ученого, являющегося главным автором данного исследования: Pliotrema annae и kajae. До нынешнего времени данный род включал в себя лишь один вид – warreni, встречавшийся на юго-востоке Атлантического и Индийского океанов. Он может обитать на глубине до полукилометра.

Новые виды отличаются между собой наличием и расположением гребней зубов в челюсти, а также расстоянием между ноздрями и усами. У них также различается форма отверстий в черепной коробке. Исследователи отмечают, что данные акулы, скорее всего, находятся на грани вымирания из-за действий рыбаков.