На Южном побережье Финского залива в заказнике “Лебяжий” были сняты на фото лебеди-шипуны.

Этот вид лебедей является редким, находящимся в Красных книгах нескольких регионов России. Лебеди-шипуны считаются самыми крупными белоснежными птицами среди всех остальных лебедей. Также на лбу возле клюва у них находится чёрный нарост.

Отмечается, что лебеди этого вида очень мирные птицы, которых весьма легко приручить. Большую часть жизни они проводят на воде, но иногда выходят на берег, если посчитают это место спокойным.

Фотографии были сделаны 29 февраля и 7 марта Татьяной Ливеровской. Кроме того, она отметила, что берега в месте, где были замечены лебеды, слишком оголены, из-за чего птицам может быть сложно найти подходящее место для гнезда.