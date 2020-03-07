Представители прокуратуры Республики Алтай сообщают о том, что в образовательном учреждении Майминского района подросток ранил другого школьника ножом.

Данное происшествие случилось 5 марта во время одной из перемен. Учащиеся районной школы вышли во двор после возникновения между ними конфликта. Вскоре их словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 13-летний мальчик ранил 14-летнего соперника ножом. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

В прокуратуре сообщили о проведении проверки, во время которой они оценят действия персонала школы, не сумевший своевременно урегулировать конфликт. Будут также изучены действия работника охранной организации, который не предотвратил пронос в учебное заведение холодного оружия.