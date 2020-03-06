Генеральный хирург США Джером Адамс, член целевой группы по коронавирусу при администрации Трампа, отреагировал на тот факт, что сотрудник Amazon в Сиэтле заразился новым коронавирусом. Он заявил, что на данный момент нет доказательств, что вирус может распространяться по почте с посылками.

По словам Amazon, этот сотрудник стал первым среди заболевших в США COVID-19. Не сразу было ясно, как именно заразился работник компании.

Как сообщает Bloomberg, эта новость появилась после того, как по крайней мере два сотрудника Amazon в Италии подтвердили наличие вируса. В последние недели в этой европейской стране наблюдался вспышка коронавируса.

«Мы слышали, как это прокомментировал директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Тони Фаучи, мировой эксперт в этой области, и сейчас нет никаких доказательств того, что коронавирус можно распространять по почте, никакой другой коронавирус не распространялся по почте», – сообщил Адамс.

В заявлении Amazon говорится: «Мы рекомендуем, чтобы сотрудники в Сиэтле/Белвью, которые могут работать из дома, делали это до конца месяца».

«Вот что я хочу, чтобы люди знали. У Сиэтла на самом деле много случаев из-за ситуации с домом престарелых. Скорее всего работники Amazon в Сиэтле, получили вирус общаясь с заболевшими, а не по почте», – подчеркнул Адамс.

Он сослался на тот факт, что в большинстве случаев в Вашингтоне речь идет о проживающих в Центре медицинской помощи в Киркленде, где в настоящее время наблюдается вспышка. Житель дома престарелых в Киркленде с сопутствующими заболеваниями умер на прошлой неделе. Наличие вируса в крови подтвердили официально за два дня до смерти, сообщает Медицинский факультет Вашингтонского университета.

Далее он объяснил, какие меры могут предпринять люди, чтобы защитить себя. Речь идет о мытье рук с мылом в течение 20 секунд, использовании бумажных салфеток при чихании и кашле и изоляция от больных лиц.

«У большинства людей, болеющих коронавирусом, течение будет легким. Это похоже на простуду или грипп, и большинство будут здоровы. Я хочу, чтобы люди помнили, что в этом году в США от гриппа умерли 18 000 человек. У нас чуть более 100 человек, которым официально поставлен диагноз – коронавирус», – отметил Адамс.

Президент Трамп написал в четверг, что 129 человек в Соединенных Штатах заразились вирусом и 11 человек умерли. «Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить эти цифры на низком уровне», – подчеркнул он.

В четверг Адамс обратил внимание на недавний твит, в котором он написал: «Люди, серьезно, хватит покупать маски! Они НЕ эффективны в предотвращении заражения людей #Coronavirus. А вот отсутствие их у медицинского персонала для ухода за больными пациентами, подвергает нас всех риску».

«Мы столкнемся с большим количеством случаев, скорее всего, и смертей», – отметил Адамс, добавив, что если люди и компании примут меры предосторожности, это поможет ограничить распространение вируса.

«Есть учреждения, которые могут принять меры, чтобы свести к минимуму большие собрания и помочь обеспечить безопасность своих людей», – заявил он.