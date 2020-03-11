Жители столицы, приехавшие из заграничной поездки, могут оформить больничный лист задним числом для обеспечения своей самоизоляции на две недели.

Мэр Москвы ранее обязал местных жителей, которые возвратились недавно в город из стран, где бушует эпидемия коронавируса, сообщать о своем прибытии на горячую линию и самоизолироваться на четырнадцать дней с момента приезда. На официальном портале московской мэрии представлена инструкция о получении больничных листов.

Оформить больничный смогут даже те москвичи, которые абсолютно здоровы, но недавно побывали в регионах, где обнаружены случаи заболевания коронавирусом. При отсутствии симптомов заражения не нужно идти в поликлинику – осуществить заказ больничного листа можно по телефону. Документ будет привезен курьером в следующие два дня.