Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото в купальнике.

В кадре Татьяна позирует на фоне Персидского залива в слитном купальнике чёрного цвета, на котором изображена мордочка кошки. Лицо Брухуновой прикрыто летней шляпкой. Как сообщается, стоимость такого купальника составляет около 25 тысяч рублей, а само фото сделано в Дубае. В подписи к снимку Брухунова сообщила, что отпуск был прекрасным.

Недавно Татьяна вместе с Петросяном вернулась с отдыха в Арабских Эмиратах, и сейчас находится на двухнедельном карантине.

Поклонники в комментариях отметили стройную фигуру Татьяны и её стильный оригинальный купальник. Брухунову назвали прекрасной женщиной, а опубликованную фотографию абсолютно идеальной.