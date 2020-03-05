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Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал документ, разрешающий сбивать пассажирские авиалайнеры, нарушившие границы страны.

В подписанном документе приводятся правила, по которым российские военные силы должны быть приведены в боевую готовность в случая приближения к границе РФ неизвестного воздушного судна на расстояние пятьдесят километров. Если нарушителем оказался боевой самолет, экипаж которого отказывается следовать требованиям российских военных, то его, либо принудят к посадке или уходу из воздушного пространства страны, либо собьют.

ВС РФ также разрешили уничтожать нарушившие границы гражданские самолеты, если они не следуют приказам российской стороны. Однако сбивать подобные судна можно только в исключительных ситуациях и если на их борту отсутствуют заложники или пассажиры.

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