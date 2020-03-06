Почти 300 миллионов школьников по всему миру провели неделю дома в Италии и Индии. Школы закрыли из-за вспышки нового коронавируса. Более 97 000 человек были инфицированы, и более 3300 человек умерли от него во всем мире. К четвергу подтвержденные случаи были зарегистрированы в более чем 80 странах.

Штат Калифорния в США объявил чрезвычайную ситуацию после первой смерти от коронавируса. Число погибших в США составляет 11 человек. Одно круизное судно было задержано в открытом море после того, как у пассажиров и членов экипажа появились симптомы.

Великобритания и Швейцария также сообщили о первых смертельных случаях, в то время как Босния и Южная Африка подтвердили первые случаи заболевания.

Большинство смертей и инфекций все еще регистрируются в Китае, где вирус впервые появился в конце прошлого года, что побудило страну изолировать целые города, временно закрыть заводы и школы на неопределенный срок.

Но в настоящее время инфекция за рубежом распространяется быстрее, чем внутри Китая. Южная Корея, Иран и Италия стали главными точками.

Количество подтвержденных случаев заражения вирусом в Греции возросло после того, как 21 человек вернулись из автобусного тура по Израилю и Египту и были диагностированы.

Франция также сообщила о резком скачке случаев. Общее количество составляет 377, среди них шестеро погибли.

Несколько стран приняли чрезвычайные меры. ЮНЕСКО заявила, что закрытие школ в более чем дюжине стран затронуло 290,5 миллиона детей.

Позже Индия объявила, что закрывает все начальные школы в Нью-Дели до конца марта, чтобы предотвратить распространение вируса. Маммит Индия-ЕС, запланированный на 13 марта, также был отложен.

Хотя временное закрытие школ во время эпидемий не является чем-то новым, глава ЮНЕСКО Одри Азулай сказала, что «глобальные масштабы и скорость отмены занятий не имеют аналогов и при их продлении образованию может быть нанесен ущерб».

Италия распорядилась закрыть школы и университеты до 15 марта, а в четверг сообщила о резком росте смертности от коронавируса, в результате чего общее число таких случаев достигло 148.

Южная Корея, находящаяся по числу зараженных н втором месте (6 тыс. человек) отложила начало следующего семестра до 23 марта, в то время как в Японии почти все школы закрыты до начала апреля.

Школы также закрылись в Иране, где 107 человек умерли от коронавируса.

Этого недостаточно

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что некоторые страны не демонстрируют «работы, соответствующей уровню угрозы».

«Это не ложная тревога», – заявил журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. «Эта эпидемия представляет угрозу для каждой страны, богатой и бедной».

Авиакомпании могут потерять до 113 млрд долларов в этом году из-за нового коронавируса, предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), поскольку правительства вводят ограничения на поездки или запрещают туристам посещать главные достопримечательности.

На этой неделе Израиль запретил въезд почти всем прибывающим нерезидентам из пяти европейских стран, что побудило Lufthansa отменить все свои рейсы в страну.

В настоящее время Пекин обеспокоен ввозом заболевших в страну. На данный момент из-за рубежа поступило 20 зараженных, что побудило ввести жесткий карантин.

Быстрое распространение вируса вызвало опасения по поводу глобального экономического спада и потрясения на мировых фондовых рынках, в четверг основные фондовые биржи Европы снова просели.

Ранее МВФ заявлял, что выделяет 50 миллиардов долларов на помощь бедным странам и странам с формирующимся рынком для борьбы с эпидемией, которую он рассматривает как «серьезную угрозу». По словам представителей, вспышка коронавируса замедлит глобальный рост до уровня ниже 2,9 процента по отношению к прошлому году.

«В период неопределенности… лучше делать больше, чем недостаточно», – заявила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

В четверг Италия обнародовала план по спасению экономики на сумму 7,5 миллиарда евро для борьбы с воздействием вируса. В Соединенных Штатах законодатели договорились предоставить более 8 миллиардов долларов на борьбу со вспышкой.

Никаких поцелуев

Тысячи людей остаются на круизном корабле «Grand Princess» у побережья Калифорнии. Специалисты доставляются на его борт на лодках.

71-летний мужчина, который был на борту того же корабля во время круиза в Мексику, умер от COVID-19.

Судно принадлежит Princess Cruises, той же компании, которая управляла кораблем, пострадавшим от коронавируса в прошлом месяце. Тогда Япония запретила судну приставать в течение двух недель. Более 700 человек получили положительный результат на вирус, шестеро умерли.

Федеральное правительство США заявило, что собирается закупить 500 миллионов респираторов для медицинских учреждений, поскольку Калифорния объявила о чрезвычайном положении в связи с вирусом.

В других странах правительства усилили похожие меры.

Япония заявила, что в течение двух недель будет помещать на карантин всех прибывших из Китая и Южной Кореи, в то время как ОАЭ просят граждан отказаться от поездок.

Саудовская Аравия приостановила круглогодичное исламское паломничество умра. Это беспрецедентный шаг, который вызывает новую неопределенность в отношении ежегодного хаджа.

Новые меры в Италии, где 50 000 человек находятся на карантине в нескольких северных городах, включают в себя запрет на посещение спортивных мероприятий в течение всего месяца. Людям советуются не жать друг другу руки и не целоваться.

В четверг официальные лица заявили, что финальный матч Италии против Англии на чемпионате шести наций 14 марта был отложен.