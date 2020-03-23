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Жителю Воловского района грозит заключение в тюрьме за публикацию в соцсетях интимных фотографий своей экс-супруги.

Представители прокуратуры Липецкой области сообщили о том, что сорокалетний обвиняемый регулярно просил бывшую жену вернуться к нему, но та постоянно ему отказывала. Разозлившись, мужчина решил отомстить женщине, разместив в Интернете ее снимки в обнаженном виде.

Данное действие нарушает право любого гражданина РФ на неприкосновенность, поэтому на мужчину было открыто уголовное дело. Теперь если его признают виновным, то могут приговорить к двум годам лишения свободы.

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