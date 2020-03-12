Специалисты выяснили, что лед оказался более эффективным «топливом» для термоядерного реактора, чем газообразные смеси.

Согласно имеющимся планам, создание Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) будет завершено уже к 2025 году. Ученые надеются, что он окажется первым подобным реактором, который будет производить как минимум в десять раз больше энергии, чем было израсходовано на поддержание термоядерной реакции. Однако для достижения данного результата необходимо разработать как можно более эффективный механизм подачи «горючего».

Изначально ученые предполагали подавать смесь из трития и дейтерия в вакуумную камеру токамака с использованием инжектора, однако в этом случае показатели плазмы вначале повышались, но затем мгновенно снижались. Поэтому физики попробовали запустить в облако плазмы небольшие гранулы льда, разогнав их перед этим до 1 км/с. В результате КПД реактора значительно возрос.