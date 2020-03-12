читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты выяснили, что лед оказался более эффективным «топливом» для термоядерного реактора, чем газообразные смеси.

Согласно имеющимся планам, создание Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) будет завершено уже к 2025 году. Ученые надеются, что он окажется первым подобным реактором, который будет производить как минимум в десять раз больше энергии, чем было израсходовано на поддержание термоядерной реакции. Однако для достижения данного результата необходимо разработать как можно более эффективный механизм подачи «горючего».

Изначально ученые предполагали подавать смесь из трития и дейтерия в вакуумную камеру токамака с использованием инжектора, однако в этом случае показатели плазмы вначале повышались, но затем мгновенно снижались. Поэтому физики попробовали запустить в облако плазмы небольшие гранулы льда, разогнав их перед этим до 1 км/с. В результате КПД реактора значительно возрос.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Рома (люб) – Ювентус (люб) | Вердер (люб) – Бавария (люб) | Шальке (люб) – Штутгарт (люб) | Краснодар (люб) – Арсенал (люб) | Ростов (люб) – Зенит (люб) | АДО Ден Хааг (люб) – Твенте (люб) | Россия (люб) (жен) – Англия (люб) (жен) |
Вам может понравиться

Что происходит после излечения от коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на прошлой неделе, что международный уровень смертности… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Марк Медоуз самоизолировался, опасаясь коронавируса

Марк Медоуз, новый глава администрации Белого дома президента Дональда Трампа, возможно контактировал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Обнаружен самый крошечный динозавр размером с колибри

Палеонтологи из Соединенных Штатов смогли найти в янтаре череп невероятно маленького динозавра,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 12 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 12 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 12 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск, 12 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев, 12 марта – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск, 12 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир, 12 марта – облачно с прояснениями, до 15 °C |