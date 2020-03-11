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Корвет “Гремящий” после завершения государственных ходовых испытаний на Северном флоте, вышел из Североморска в Баренцево море и направился в Балтику.

Согласно сообщению пресс-службы флота, испытания проводились с 13 ноября 2019 года. Следующие испытания состоятся на Балтийском флоте.

Во время испытаний была организована стрельба крылатыми ракетами “Калибр” и “Оникс” как по береговым, так и морским целям, расположенным в Белом море. После этого была проведена стрельба артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитации воздушных целей, а также отработка стрельбы торпедами.

Кроме того, в проведённых испытаниях была отработана борьба за живучесть корабля, а также его буксировка.

Передача корвет в состав ВМФ России планируется в первой половине 2020 года.

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  • Анна
  • 10.03.2020
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