Корвет “Гремящий” после завершения государственных ходовых испытаний на Северном флоте, вышел из Североморска в Баренцево море и направился в Балтику.

Согласно сообщению пресс-службы флота, испытания проводились с 13 ноября 2019 года. Следующие испытания состоятся на Балтийском флоте.

Во время испытаний была организована стрельба крылатыми ракетами “Калибр” и “Оникс” как по береговым, так и морским целям, расположенным в Белом море. После этого была проведена стрельба артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитации воздушных целей, а также отработка стрельбы торпедами.

Кроме того, в проведённых испытаниях была отработана борьба за живучесть корабля, а также его буксировка.

Передача корвет в состав ВМФ России планируется в первой половине 2020 года.