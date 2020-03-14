Успех деятельности любой компании сегодня в значительной степени зависит от навыков общения сотрудников между собой и с деловыми партнерами. К такому выводу пришли участники интенсивного тренинга «Основы делового протокола» Национальной Академии этикета и протокола InterProtocol. Группа «Просвещение» является одним из партнеров Академии в сфере формирования и развития высокой культуры делового общения в России. В компании убеждены, что в конечном итоге от этого зависит бизнес-климат и инвестиционная привлекательность страны. Далее вы можете прочесть.

«Деловой протокол сложился вследствие того, что бизнес начал на практике применять многие нормы дипломатического общения, — рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова. — Это естественный процесс, но споры вокруг того, насколько нужно придерживаться строгих правил организации переговоров или проведения, например, обедов с бизнес-партнерами, не утихают до сих пор». По ее словам, сегодня каждая компания самостоятельно решает, в какой степени она готова и способна использовать протокольные нормы. «Но те, кто стремится претворять в жизнь лучшие наработки, безусловно, гораздо более успешны на рынке, имеют хорошую репутацию в деловых кругах, в том числе и в качестве работодателя, — говорит специалист. — Это легко объяснимо, ведь в отличие от этикета, который является сводом правил вежливости, протокол еще имеет цель подчеркнуть статус визави и особое к нему уважение».«Чтобы установить доверительные отношения в бизнесе, у нас есть всего 2 секунды на то, чтобы произвести первое впечатление. Это как открытие занавеса в театре. А дальше все зависит от того, насколько мы знаем и как применяем систему кодирования и раскодирования в коммуникациях. Это и мимика, и язык тела, и умение правильно пожать руку, и очередность приветствий, – рассказала основатель и руководитель Национальной Академии этикета и протокола InterProtocol Надежда Серякова. – Чем выше по иерархии, тем сложнее азбука протокола. Но тем интереснее и увлекательнее. Я уверена, что этому стоит поучиться для того, чтобы облегчить свою жизнь и перестать путаться в условностях».

«Просвещение» участвует в реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства, активно продвигает за рубежом российские экспортные образовательные продукты, развивает цифровые сервисы и является экспертной площадкой для обсуждения многих актуальных вопросов российского образования. Менеджемент группы регулярно занимает высокие места в рейтингах российских управленцев. Так, в прошлом году сразу несколько представителей высшего управляющего звена «Просвещения», в том числе президент группы Михаил Кожевников и вице-президент по финансам Алла Мишакова, были включены в сотню лучших менеджеров страны по версии делового объединения Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Кристина Колесникова тогда вошла в топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям.

Национальная Академия этикета и протокола InterPrоtосоl основана в 2016 году, с 2017 года работает по лицензии на дополнительное профессиональное образование.

Академия InterPrоtосоl работает в области эффективного управления, делового этикета и протокола, уверенного поведения и межличностных коммуникаций для достижения успеха, как в деловой, так и частной жизни.

Задача Академии – помогать компаниям добиваться большего успеха через улучшение имиджа, деловой репутации, через обучение представителей власти и бизнес-сообщества, а также внедрять в повседневную деятельность технологии эффективного мышления и эффективных коммуникаций, нацеленных на достижение результата.