Для огромного количества автовладельцев принципиально важно покупать оригинальные запчасти. И такой выбор автомобилистов не требует долгих разъяснений. В качестве оригинальных запчастей нет причин сомневаться. Такие комплектующие на 100% соответствуют определенным стандартам. Вдобавок, на оригинальные запасные части всегда действует гарантия. Порой гарантия даже на срок 3-4 года и больше.

Большая часть заводов, которые производят запчасти конкретно для торговых марок автомобилей (все вы с ними прекрасно знакомы), публикуют в сети онлайн-каталоги. Доступ к ним открыт абсолютно для каждого. Чтобы найти в онлайн-каталогах оригинальную запчасть конкретно для своего автомобиля, можно использовать VIN-код. Но есть возможность искать комплектующие и по другим параметрам. Это год выпуска, модификация, объем двигателя и т. д. Но по VIN-коду все же осуществлять поиск деталей куда проще.

Как искать запчасти по ВИН-номеру

Если вы решили, что будете подбирать запчасть конкретно по ВИН-коду, для начала необходимо его найти. Как правило, код есть под капотом машины. Обратите внимание на табличку — здесь написаны цифры. В техдокументах к автомобилю VIN-код также должен быть.

После уже необходимо найти интернет-ресурс, который предлагает поиск комплектующих в каталоге с использованием VIN-кода. Например, детали по вин коду можно найти на сайте «Japan-Cars».

Вам лишь остается вписать в соответствующей строке ВИН-код и дождаться, когда система отобразит детали, которые на 100% подходят вашему транспортному средству. Согласитесь, это гораздо удобнее, нежели тратить массу времени на самостоятельный поиск запчастей по другим параметрам.

Почему стоит пользовать ВИН-кодом для поиска запчастей

Во-первых, есть огромное количество онлайн-каталогов, которые дают возможность найти запасные части по VIN-коду. И их становится все больше.

Во-вторых, вам не нужно кучу времени изучать каталоги, чтобы найти пару комплектующих для своего автомобиля. Вручную листать страницы каталога — не особо разумная трата времени.

В-третьих, поиск по VIN-коду не допускает ошибок. Найденные комплектующие в онлайн-каталоге по коду действительно подходят вашей машине.

В-четвертых, на сайтах, где доступен поиск по ВИН-номеру, вам не нужно оставлять свои персональные данные, в том числе многочисленную информацию об автомобиле. Нужно указать исключительно ВИН-код.