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Рамзан Кадыров, чеченский лидер, решил исполнить желание 8-летнего жителя Брянска Давида Лощакова, мечтавшего встретиться с главой Чечни.

В конце 2019 года мальчик оставил на Кремлевской елке открытку, где пожелал поговорить с главой Чечни. Письмо нашел Сергей Неверов, российский парламентарий, который затем отправил его Кадырову. В своем письме ребенок, который с 3-х лет болеет онкологией, написал, что ему понравились слова руководителя чеченского региона о том, что человек должен продолжать бороться, несмотря на удары судьбы.

Лощаков приехал в Грозный вместе с матерью вчера, 6 марта. По словам Кадырова, он поговорил с ребенком и отвез его в конюшню, когда узнал, что мальчику нравятся лошади. Лидер Чечни надеется, что Давид сможет побороть свою болезнь.

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