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Военные Ирака смогли с успехом освоить купленные у России опорно-пусковые комплексы «Джигиты», установив их на пикапы, произведенные в США.

Информация о необычном использовании российских установок была раскрыта в видеоролике, размещенном иракским Министерством обороны на YouTube. На появившихся кадрах можно увидеть, что 130-килограммовые ракетные системы размещены на кузовах американских автомобилей.

Отмечается, что «Джигиты» способны поражать практически любые воздушные объекты, которые летят на высоте от 10 метров до 3,5 километра. Что касается дальности работы комплекса, то она составляет 6 километров. При необходимости можно запустить сразу две ракеты.

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