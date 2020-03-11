Вы заболели и теперь раздумываете, у вас грипп, простуда или новый коронавирус? Не только пациенты, но и врачи обращают внимание на симптомы, чтобы понять, кому какие анализы и лечение назначать.

«У нас есть три разных основных вируса, работающих одновременно. У них схожие симптомы, но уровень опасности разный», – рассказывает доктор Гэри Лерой, президент Американской академии семейных врачей.

Семейный враг

COVID-19, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, является гриппоподобным. Оно опасно для той же группы, что рискует при заражении сезонным гриппом. За первые четыре месяца вспышки коронавирус убил около 4300 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год во всем мире от гриппа умирает от 290 000 до 650 000 человек. Посмотреть статистику по погибшим, зараженным и выздоровевшим в реальном времени можно на карте здесь.

Некоторым это сравнение кажется утешительным, потому что грипп – знакомый враг. Президент США Дональд Трамп регулярно поднимает этот вопрос, отмечая в Twitter, что многие американцы погибают от гриппа, при этом жизнь продолжается, а экономика не рушится.

Но, по мнению экспертов в области общественного здравоохранения, огромное количество случаев смерти от гриппа – причина, почему важно не допустить широкого распространения коронавируса.

Смертность от гриппа примерно одинакова от года к году. Болезнь уже обширно распространилась среди населения. А вероятность того, что COVID-19 можно сдержать, позволят бороться с ним эффективнее.

Насколько вирусы смертоносны

Грипп убивает около 0,1% зараженных, но это сотни тысяч людей каждый год, потому что он заражает миллионы.

Исследователи все еще пытаются понять, насколько смертоносен новый коронавирус. Уровень смертности пока невозможно рассчитать точно, поскольку эпидемия не завершилась. В различных отчетах смертность оценивается в пределах 1-4 процента среди подтвержденных диагнозов. Вариация зависит от страны.

У большинства людей, зараженных новым коронавирусом, появляются легкие или умеренные симптомы, и они выздоравливают примерно через две недели.

Каков вывод?

Грипп, простуда и коронавирус часто имеют схожие симптомы, но различия в интенсивности и в том, как они появляются, могут подсказать истинную причину болезни. Врачи могут сделать тестирование на грипп, получив быстрый результат, в то время как тесты на новый коронавирус пока в дефиците.

Простуду подозревают в первую очередь, ведь обычной ей люди болеют по два раза в год, а то и больше.

«Простуда начинается только с боли в горле, кашля, насморка, заложенности носа, а температуру не поднимается до высоких значений», – отмечай Лерой.

Симптомы гриппа более интенсивны и обычно появляются внезапно. Они могут включать высокую температуру (выше 38 градусов), сильную усталость, боли в мышцах или теле, сухой кашель и озноб.

«Это можно сравнить с попаданием под автобус. Люди могут проснуться абсолютно бодрыми и уже к середине дня готовы лечь в гроб», – отмечает Лерой.

Симптомы гриппа могут включать насморк или заложенность носа, головные боли, иногда рвоту или диарею. Хотя последние два симптома больше характерны для детей, нежели для взрослых, отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Симптомы COVID-19 могут появляться медленнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, они обычно включают жар, сухой кашель и заметную одышку. В меньшинстве случаев развивается пневмония, и эта болезнь особенно опасна для пожилых и лиц с хроническими проблемами. Речь идет о гипертонии, ожирении, диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Одно исследование госпитализированных пациентов в Китае показало, что примерно у половины не было температуры при поступлении в больницу, она появилась позднее.

Что делать

Чиновники призывают не идти в поликлиники, а вызывать врачей на дом.

Если вы недавно вернулись из путешествия, у вас присутствует температура, кашель и отдышка, стоит исключить вероятность COVID-19. Лучше сразу обратиться за квалифицированной помощью.

«Пациенты с легким течением болезни могут лечиться дома», – рассказывает доктор Сью Гербер из CDC. По ее словам, если возникают сложности с дыханием, стоит обратиться за помощью. Если речь идет о пожилых людях и лицах с хроническими проблемами, важно получить помощь как можно раньше.

Профилактика

Чтобы защитить себя, часто и тщательно мойте руки. Не прикасайтесь к лицу, избегайте скоплений людей.

Существует одно большое различие между гриппом и коронавирусом. От первого есть вакцина, которая снизит вероятность осложнений, а значит, сможет улучшить иммунитет, который может столкнуться с коронавирусом.