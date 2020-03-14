Инсайдеры обнаружили, что процессор Core i9-10900T, который, как было заявлено, должен потреблять всего 35 Вт, в действительности потребляет до 123 Вт.

Согласно имеющейся информации, процессор Core i9-10900T должен обладать 10 ядрами и 20 потоками, 20 Мбайтами кэш-памяти третьего уровня, базовой тактовой частотой 1,9 ГГц и максимальной турбочастотой 4,5 ГГц.

Таким образом, данный процессор стал бы неплохим вариантом для небольших и производительных систем. Но в базах SiSoftware обнаружилась запись, свидетельствующая о том, что уровень TDP Core i9-10900T на самом деле 123 Вт.

Впрочем, отмечается, что Intel в качестве TDP принимает уровень потребления при работе на базовой частоте и это значение обозначено как “PL1”. Значение “PL2” – максимальное энергопотребление процессора во время коротких интервалов времени. Вероятно, была найдено значение именно “PL2”.

Также сообщается, что производительность Core i9-10900T оценивается в 178,14 Гфлопс.