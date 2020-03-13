Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что регулярное мытьё рук является главным средством защиты от заражения коронавирусом.

Как она отмечает, лучше всего руки мыть с мылом. На улице же, где нет возможности получить доступ к воде и мылу, можно воспользоваться спиртосодержащими гелям. Впрочем, как заявила Малышева, в настоящее время трудно найти место, где отсутствовали бы вода и мыло, так что дефицит антисептиков не должен стать камнем преткновения.

С мнением о том, что соблюдение гигиены защищает от распространения различных вирусов, в том числе коронавируса, согласны и другие медицинские специалисты. Недавно глава Всемирной туалетной организации Джек Сим заявил, что соблюдение основных правил гигиены способно значительно замедлить распространение инфекции.