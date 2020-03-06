Новый коронавирус поставил перед учеными непростую задачу, особенно после сообщения о том, что вирус мутировал по крайней мере один раз.

«Мы видим, по крайней мере, два разных штамма этого коронавируса. Это само по себе не проблема. Но будет ли больше мутаций? Может ли он измениться настолько, что разрабатываемая вакцина станет неэффективной? Не думаю. Скорее всего, мы может сделать лекарство для всех штаммов», – отмечает доктор Марк Сигел.

Предварительное исследование, проведенное учеными из Школы медико-биологических наук при Пекинском университете и Института Пастера в Шанхае в Китае, выявило, что один штамм вируса типа «L» был более агрессивным и составлял около 70 процентов от проанализированных штаммов. Второй – тип «S» – был менее агрессивным и составлял около 30 процентов проанализированных штаммов.

«Нам нужно выяснить, какой штамм действительно задействован во вспышке заболевания в Европе и США. Какой из них более или менее тяжелый? Это позволит понять, сколько у нас легких случаев», – отмечает Сигел.

Он также подчеркнул, что медики могут быть не готовы к внезапной волне заболевших. Однако все зависит от серьезности вспышки и ее распространения.

«Чем больше мы сдерживаем распространение, тем меньше подвергаются риску наши больницы», – подчеркнул Сигел.