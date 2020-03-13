Поскольку вспышка COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, многие задаются вопросом, что произойдет, когда на улице потеплеет? Другие вирусные респираторные заболевания, такие как грипп, носят сезонный характер, и количество случаев уменьшается весной и летом. Но в отличие от гриппа, никто не знает, чего ожидать от COVID-19.

«На данный момент мы недостаточно знаем об этом вирусе, чтобы понять, как он будет вести себя в течение долгого времени», – рассказывает доктор Притиш Тош, специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Мэйо.

Доктор Тош отмечает, что на основании того, что мы знаем о прошлых вспышках, можно сделать несколько предположений.

«В 2003 году тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) вызвал вспышку, но не на том уровне, который имеется сейчас. Но когда на улице потеплело, мы смогли сдержать вирус. Он исчез, по сути, полностью», -объясняет доктор Тош. «Если вы посмотрите на вспышки птичьего гриппа, то иногда они возникают, а затем снова появляются, уходят, а затем возвращаются».

Доктор Тош говорит, что еще одна вспышка, респираторного синдрома на Ближнем Востоке (MERS), в настоящее время является эндемической для данного региона.

«С новым коронавирусом, дела, скорее всего, будут обстоять также. Вот только не понятно, по пути какой инфекции он пойдет», – отмечает доктор Тош.