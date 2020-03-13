читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поскольку вспышка COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, многие задаются вопросом, что произойдет, когда на улице потеплеет? Другие вирусные респираторные заболевания, такие как грипп, носят сезонный характер, и количество случаев уменьшается весной и летом. Но в отличие от гриппа, никто не знает, чего ожидать от COVID-19.

«На данный момент мы недостаточно знаем об этом вирусе, чтобы понять, как он будет вести себя в течение долгого времени», – рассказывает доктор Притиш Тош, специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Мэйо.

Доктор Тош отмечает, что на основании того, что мы знаем о прошлых вспышках, можно сделать несколько предположений.

«В 2003 году тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) вызвал вспышку, но не на том уровне, который имеется сейчас. Но когда на улице потеплело, мы смогли сдержать вирус. Он исчез, по сути, полностью», -объясняет доктор Тош. «Если вы посмотрите на вспышки птичьего гриппа, то иногда они возникают, а затем снова появляются, уходят, а затем возвращаются».

Доктор Тош говорит, что еще одна вспышка, респираторного синдрома на Ближнем Востоке (MERS), в настоящее время является эндемической для данного региона.

«С новым коронавирусом, дела, скорее всего, будут обстоять также. Вот только не понятно, по пути какой инфекции он пойдет», – отмечает доктор Тош.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Ювентус (люб) – Лацио (люб) | Парма (люб) – Рома (люб) | Бавария (3х3) – Арсенал (3х3) | Интер (3х3) – Арсенал (3х3) | Наполи (3х3) – Бавария (3х3) | Real (2×2) – Chelsea (2×2) | Спортинг тим – Марсель тим |
Вам может понравиться

Морские черепахи едят пластиковый мусор из-за запаха пищи

Биологи из США выяснили, что морские черепахи употребляют пластиковые отходы из-за запаха… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Лед назвали идеальным горючим для термоядерного реактора

Специалисты выяснили, что лед оказался более эффективным «топливом» для термоядерного реактора, чем… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Грипп и коронавирус: схожие симптомы, но разная опасность

Содержание Семейный врагНасколько вирусы смертоносныКаков вывод?Что делатьПрофилактика Вы заболели и теперь раздумываете,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 13 марта – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 марта – ясно, до -5 °C | Южно-Сахалинск, 13 марта – снег, до -2 °C | Королев, 13 марта – переменная облачность, до 14 °C | Подольск, 13 марта – пасмурно, до 5 °C | Армавир, 13 марта – ясно, до 17 °C |