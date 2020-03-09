Анна Голембевская, блогер из Польши, переехала вместе с супругом и ребенком в столицу России, а затем рассказала о своих впечатлениях журналистам.

Согласно словам молодой матери, поначалу она боялась ехать в Россию, начитавшись страшилок о медведях, гуляющих по улицам, и супермаркетах с пустыми полками. Однако, к счастью, все это оказалось неправдой. Голембевская отмечает, что жизнь в Москве мало чем отличается от проживания в иных европейских мегаполисах. Однако лучше всего в городе живется детям.

По мнению блогера, москвичи балуют своих детей, разрешая им практически все и никогда публично не ругая их. В столице также имеется большое количество детских развлечений: повсюду ходят аниматоры, в торговых центрах имеются крупные магазины игрушек, а во многих дворах установлены огромные игровые площадки.