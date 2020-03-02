В СМИ сообщают, что по военному конвою Турции был нанесен ракетный удар с использованием ОТРК «Точка». В результате Анкара лишилась несколько десятков единиц боевой техники.

Источники отмечают, что турецкие военнослужащие осуществили попытку снова захватить сирийский город Серакиб, ранее освобожденный правительственной армией. С этой целью туда был направлен большой конвой, состоявший из 30-40 различных видов бронетехники и машин. Однако ему не удалось доехать до точки назначения.

Дело в том, что Дамаск применил против турецких военных баллистические ракеты ОТРК «Точка». Помимо уничтоженной техники Анкара, по предварительной информации, потеряла около 18 бойцов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как раненых солдат грузят на вертолеты.