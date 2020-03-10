Американское издание The National Interest в своей новой публикации отметило преимущества российского вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник”.

Согласно материалам, основным преимуществом вертолёта стало обновлённое вооружение – авиационные ракеты “воздух-воздух” Р-74М. Ракета является модернизированной Р-73 и имеет дальность действия до 40 километров. Кроме того, из-за головки самонаведения её крайне сложно обмануть, используя форсаж, маневрирование, электронные помехи и тепловые ловушки.

Как сообщается, благодаря Р-74М Ми-28НМ становится главным конкурентом американских вертолётов Apache. Кроме того, отмечается, что российский вертолёт получил возможность атаковать противника, скрываясь при этом в складках местности, откуда может нанести неожиданный удар. Из-за этого вертолёт даже окрестили “убийцей Апачей”.