14 марта в матче 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2019/20 сойдутся «Амьен» и «Анже». Вооружившись цифрами методологии xG, редакция “Рейтинг Букмекеров” оценила варианты, на которые можно поставить в данном матче.

В последнее время «Анже» попер наверх таблицы, будто вспомнив начало чемпионата, когда команде удавалось многое, а главное – находиться в числе лидеров. Потом, правда, все вернулось на круги своя, и в последнее время анжерцы прозябали в низах таблицы. Но выиграв три матча кряду всухую, начали поправлять положение.

В то же время уже в шести матчах подряд «Анже» с соперниками играет в низовой футбол – тотал не был пробит ни разу. Тенденция однако. «Амьен» же чередует верховые матчи с низовыми, но два из последних трех – тоже на тотал меньше.

Что же говорит таблица xG? «Амьен» забил и пропустил намного больше ожидаемого – на 5,38 и 11,57 (соответственно). «Анже» забил всего на гол больше ожидаемого (0,90), а пропустил – на пять больше (4,85).

Как мы знаем, на дистанции реальные показатели и ожидаемые выравниваются. А значит, в грядущем матче не стоит ждать результативного футбола.