9 марта в Ленинградской области будет ограничено движение на семи федеральных трассах. Ограничение движения связано с работами по ремонту и выправке дорожного полотна, а также с монтажом дорожных знаков.

В период с 8 утра до 19 часов вечера работы будут проводить на четырёх трассах. На дороге Р-21 “Кола” работы будут проводиться на километрах с 12 по 179 и с 55 по 59-й.

На трассе М-10 “Россия” ремонт пройдёт на 593-674 километрах, а на дороге А-120 “Санкт-Петербургское южное – полукольцо” на 108-149 км. Также работы будут проведены на трассе А-114 “Вологда – Тихвин” с 479 км по 532 км.

На час дольше, с 8 утра до 20 вечера, работы будут проходить ещё на трёх дорогах. На 142 километре пройдёт ремонт на трассе А-181 “Скандинавия”. На дороге А-181 “Магистральная” работы будут вестись на 15-25 и 70-75 километрах.

Также дорожные работы пройдут на трассе А-181 “Выборг-Светогорск” на подъезде к Выборгу на 4-6 км, подъезде к МАПП Брусничное на 0-3 км и 6-8 км, и на 11-12 км. Кроме того, с полуночи до 24 часов пройдут работы на мосту через реку Вуокса.