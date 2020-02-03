3 февраля стало известно о ещё одной победительнице в лотерею “Русское лото”, ставшей обладательницей миллиона рублей.

Ею стала жительница Тольятти Ольга Башаева, которая приобрела лотерейные билеты на сайте “Столото” незадолго до Нового года. По её словам, ранее она никогда не участвовала в лотерее.

В первый день нового года девушка была вместе с друзьями, и вечером решила проверить результаты лотереи на сайте. Когда Ольга узнала, что выиграла миллион, то даже начала прыгать от счастья. А друзья долго не могли поверить в её победу и полночи потратили на проведение перепроверок.

На что потратить деньги, девушка ещё не знает, и решила в таком важном вопросе для начала посоветоваться со своей семьёй.