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В Сети было опубликовано видео, сделанное, по словам автора, в гинекологическом отделении рязанской больницы №10.

Как сообщила женщина, её мать положили в эту больницу. Отделение гинекологии, по её словам, находится просто в ужасающем состоянии: полная антисанитария, стены покрыты грязью, по палатам бегают тараканы, а ночью пациентов кусают блохи. На видео запечатлён туалет, находящийся далеко не в самом лучшем состоянии.

В скором времени представители рязанской больницы прокомментировали опубликованное видео. По их словам, вся информация, которую сообщила шокированная женщина, не соответствует действительности. Палаты и туалеты, как они сообщили, находятся в отремонтированной части стационара и соответствуют всем необходимым санитарным нормам.

Туалет же, который снят на видео, находится в закрытом и опечатанном техническом помещении. В будущем здесь также планируется провести ремонт.

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