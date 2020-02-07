Жители подмосковного поселения Лужки пожаловались на то, что им начали выписывать штрафы за парковку машин возле собственных домов.

Оказалось, что выписыванием штрафов занимаются работники серпуховской Административной комиссии. Они штрафуют тех водителей, которые оставляют автомобили не в своих дворах, а в зонах между дорогой и ограждением. Размер штрафа при этом колеблется от 1 до 5 тысяч рублей.

Госслужащие ссылаются на закон, запрещающий парковать транспортные средства на газонах и зеленых насаждениях, а также вне специально отведенных участков. Однако в деревне подобный запрет выглядит абсурдно, так как в ней отсутствуют парковки, а зелень встречается почти везде.