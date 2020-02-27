В управлении МВД по Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые разбудили спящего пассажира такси, применив на нем электрошокер.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в ночь на 15 февраля текущего года на улице Байкальской. К работникам правоохранительных органов подъехал таксист, который сообщил, что не может разбудить своего пассажира – 24-летнего парня.

Полицейские решили применить на нем электрошокер. В результате произошедшего молодой человек скончался. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли пассажир умер из-за использования электрошокера.

Отмечается, что после проведения внутренней проверки оба работника полиции были уволены со службы. После предъявления обвинений их было решено заключить под стражу.